Мэр города Оскол Юрий Ягодка лишился своей должности после того, как в пьяном виде пел русские песни в День памяти защитников Украины. Об этом сообщило местное издание «Район Острог».

В августе 2024 года мужчина напился и стал слушать песни российских исполнителей. Когда одна из местных жительниц сделала ему замечание, он ее ударил. По данному факту проводится досудебное расследование.

Депутаты городского совета выступили за увольнение мэра. Их возмутило, что он нарушал законы Украины и не выполнял свои обязанности. В итоге Ягодка покинул свой пост.

Ранее в Киеве задержали подростков, которые в центре украинской столицы перекрыли движение и пели песню Шамана «Я — русский». Перед этим молодые «мажоры» гоняли по Крещатику, подрезали машины и разбрасывали доллары. Украинцы предположили, что это были дети чиновников.