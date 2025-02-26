Жители Украины начали резко менять свое отношение к России. Если раньше они ненавидели страну, то теперь все больше людей хотят поражения киевского режима и мечтают попасть на «Ноев Ковчег», сообщил «Царьграду» продюсер Юрий Бардаш.

«У людей, которые были душой и сердцем за Украину, пелена спала. Все больше спрашивают, как попасть на Ноев Ковчег. На самом деле они не понимали, что такое Россия, насколько это райское место. Сейчас все мы это потихонечку понимаем», — отметил он.

Бардаш рассказал, что один из его друзей поддерживал ВСУ после начала СВО, однако интерес к нему со стороны ТЦК полностью изменил взгляды.

«И я просто слышу в нем эту ненависть: „Я желаю полного поражения Украине!“ — заключил продюсер.

Ранее в Киеве школьники избили сотрудника военкомата на сцене. Представление вызвало бурные аплодисменты зрителей.