Пасечнику предъявили новые заочные обвинения на Украине

Служба безопасности Украины заочно предъявила главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику новые обвинения. Его «обвинили» в проведении мобилизации в этом регионе.

«Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей Луганской области в группировки Южного военного округа РФ», — указали авторы сообщения в Telegram-канале СБУ.

Украинская служба утверждает, что Пасечник в феврале 2022 года подписал документы о введении военного положения и мобилизации. Дело на него возбудили по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Пасечнику «грозит» до 12 лет лишения свободы.

Координатора николаевского подполья Сергея Лебедева также заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.