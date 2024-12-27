Папа римский согласился посетить Украину

Папа римский Франциск принял приглашение посетить Украину, но дата визита пока неизвестна. Об этом в интервью «Радио Свобода»* заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).

«Пока что нет [даты визита], но папа Франциск порой любит делать сюрпризы», — сказал священнослужитель.

По его словам, понтифик может анонсировать поездку буквально за месяц. Украина входит в новый год с надеждой на воцарение мира, отметил Святослав.

Ранее папа римский отказался от визита в Париж. Президенту Франции Эммануэлю Макрону «прилетел» ответ за глумление над христианами во время Олимпиады — 2024, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

* Признано иноагентом в России