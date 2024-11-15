Захарова объяснила отказ папы римского посетить Париж

Захарова: Макрону «прилетело» за глумление над христианами на Олимпиаде

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «прилетел» ответ за глумление над христианами во время летних Олимпийских игр в Париже. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова , комментируя отказ папы римского Франциска посетить открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

Она отметила, что понтифик дважды публично заявлял о том, что не собирается посещать французскую столицу.

Захарова также обратила внимание на то, что во Франции заявляли о занятости Франциска в этот день. Якобы у папы римского было запланировано рукоположение католических прелатов.

«Но все прекрасно понимают истинные мотивы произошедшего и аплодируют понтифику стоя. Тем более что, например, свой визит на Корсику в те же числа папа не отменял», — добавила Захарова.

Ранее о скандальной церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже высказался президент России Владимир Путин. Его удивило, что МОК позволил провести на мероприятии пародирую на «Тайную вечерю» с участием трансгендеров*.

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