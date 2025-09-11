«Ограбили». Кличко раскритиковал поправки Зеленского в госбюджет

Мэр Кличко осудил Зеленского за сокращения бюджета Киева на 8 млрд

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о поправках в госбюджет Украины. Он назвал действия бывшего комика ограблением.

Новым законопроектом, который подписал Зеленский, предусмотрено изъятие восьми миллиардов гривен из бюджета Киева.

«Произошло фактически ограбление Киева! Иначе это не назовешь», — сказал Кличко.

По словам киевского мэра, поправки к законопроекту «О государственном бюджете Украины на 2025 год» противоречит принципам самостоятельности бюджетной системы, Конституции Украины и закона «О столице».

Кличко добавил, что Зеленский со своим окружением либо не понимают последствия своих решений, либо цинично нарушают законы и Конституцию.

По данным Foreign Policy, Украина не избежит дефицита бюджета в 19 миллиардов долларов в 2026 году из-за сокращения финансирования со стороны США.