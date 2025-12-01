Политтехнолог Петров заявил, что Зеленский может сложить полномочия в Новый год

Украинский политтехнолог Владимир Петров в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский «решил всех послать». О своей отставке глава киевского режима может объявить на Новый год.

Политтехнолог предполагает, что документ о прекращении огня Украина может подписать до 15 декабря. Он считает, что до этого момента в Киеве сохранится напряженная атмосфера — всплески скандалов, взаимные обвинения и публичные эмоциональные заявления.

Петров уверяет, что после «оформления тишины» Зеленский может заявить в новогоднем обращении, что завершает работу на посту президента, и передаст ведение переговоров спикеру парламента.

Он считает, что Зеленский не станет участвовать в новых выборах и не будет создавать собственный политический проект. По словам Петрова, партия «Слуга народа» утратила прежний политический вес и не способна удержать позиции.

Политтехнолог также добавил, что Зеленский выглядит человеком, который «больше не хочет продолжать» и устал объяснять гражданам необходимость дальнейших боевых действий.

«Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет», — аргументировал свою позицию Петров.

