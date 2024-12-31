В Одессе в ночь на 31 декабря демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому. Об этом сообщило местное издание «Страна» .

Монумент располагался возле здания Одесской киностудии. К нему пригнали грузовик с краном. Официально власти города снос памятника пока не комментировали.

Объекты, якобы содержащие «символику российской имперской политики» и подлежащие сносу, указывали в проекте решения Одесского горсовета. В перечень в том числе включили памятники императору Александру II и поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому.

Ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что на Украине боятся общего с Россией культурного наследия и избавляются от него, испытывая страх даже перед мертвыми.