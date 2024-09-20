Памятник Пушкину в Одессе решили снести

Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтируют в Одессе. Распоряжение подписала военная администрация Одесской области, об этом сообщил ее глава Олег Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».
«Подписано распоряжение о его (памятник Пушкину — прим. ред.) сносе, мы его будем сносить», — заявил Кипер.
Ранее администрация Одессы уже сообщала, что одобрила снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. Средства на его изготовление собирали горожане. Открытие состоялось в 1889 году.
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