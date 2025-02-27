Кандидат в президенты Польши Ментцен выступил против музея Шухевича во Львове

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен раскритиковал решение львовских властей о восстановлении музея Романа Шухевича. Об этом сообщили на сайте Konfederacja.pl.

Польский политик находился в это время во Львове. Ментцен напомнил о роли Шухевича в Волынской резне и его ответственности за смерть 100 тысяч поляков.

Политик добавил, что местные власти решили восстановить музей имени Романа Шухевича, разрушенный в январе 2024 года, но за счет средств, которые Польша выделила Украине на восстановление Львова.

«А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тысяч человек. Поляки», — подчеркнул Ментцен.

В ходе той же поездки польский политик записал видео рядом с памятником Степану Бандере, в котором назвал лидера украинских националистов террористом и призвал Киев как можно скорее избавиться от его культа на Украине.