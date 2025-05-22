Памятник Петру I демонтировали в Полтаве

Установленный в 1817 году памятник российскому императору Петру I демонтировали в Полтаве. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова .

Она пояснила, что работы провели по решению Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках государственной программы деколонизации.

«Памятник Петру I устранен из публичного пространства нашего города», — объявила Ямщикова.

Глава Полтавы подчеркнула, что, несмотря на разные мнения и дискуссии жителей, «имперским памятникам в городе места нет».

Официальное название демонтированного монумента — «Памятник на месте отдыха Петра I», его установили в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы. Автором выступил известный русский архитектор Александр Брюллов.

Это был последний памятник Петру I, установленный в Полтаве. До этого еще один монумент в честь российского императора убрали с территории музея Полтавской битвы.

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что исключили 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра. На месте установят новый объект, связанный с украинской историей, который выберут в рамках архитектурного конкурса.

В конце прошлой недели стало известно, что неизвестный вандал разрушил памятник советскому ученому Ивану Мичурину. Мужчина пришел к скульптуре с кувалдой и несколькими ударами снес ей голову.