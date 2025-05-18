Журналист Боуз: в Полтаве на пути к членству в ЕС разрушили памятник Мичурину

В Полтавской области Украины неизвестный вандал разрушил памятник советскому ученому Ивану Мичурину. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз, раскритиковавший действия злоумышленника.

Перед этим в сети появилось видео, на котором подросток ночью разбивает монумент кувалдой. Случай произошел в селе Мачехи, вандалу потребовалось несколько попыток, чтобы разрушить голову скульптуры.

«В Полтаве на Украине на пути к членству в ЕС и „просвещению“ разрушили памятник известному советскому ученому Ивану Мичурину. Вот в этом вся Украина», — заявил Боуз.

Под постом журналиста читатели выразили негодование таким поведением украинцев.

«Безмозглые вырожденцы только тем и занимаются, что гнобят науку и истину», — написал один из комментаторов.

Иван Мичурин — выдающийся советский биолог, создавший более 350 сортов растений. Его работы легли в основу агробиологии в СССР и в мире.

Ранее в Одессе неизвестные вандалы красками из баллонов осквернили мемориальные доски в честь художника Михаила Врубеля, физиолога Ивана Сеченова и математика Александра Ляпунова, установленные на домах.