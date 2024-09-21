Памятник героям романа «12 стульев» демонтировали в Харькове

УНИАН: в Харькове снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «12 стульев»

Фото: Freepik

В центре Харькова снесли памятник героям романа «12 стульев», авторами которого являются два одессита Илья Ильф и Евгений Петров. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Памятник Остапу Бендеру, Кисе Воробьянинову и Эллочке Людоедке установили на центральной улице Харькова. Скульптура стала очередной жертвой декоммунизации на Украине.

В Одессе решили снести памятник русскому поэту Александру Пушкину. Распоряжение подписала военная администрация Одесской области. Монумент установлен на Приморском бульваре. О сносе памятника сообщил глава одесской администрации Олег Кипер.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте