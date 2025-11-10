Пачки свежеотпечатанных долларов нашли при обыске у «кошелька Зеленского» Тимура Миндича

По данным СМИ, доллары обнаружили на объектах, принадлежащих Миндичу, которого считают соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком». Бизнесмен сбежал в Европу за несколько часов до визита к нему НАБУ. Миндича подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд ВСУ и проворачивании преступных схем на энергетическом рынке.

Предположительно, расследование дела Миндича может привести к доказательствам против Зеленского, которого подозревают в участии в масштабных коррупционных схемах. НАБУ считает, что в деле о коррупции замешан и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также другие высокопоставленные украинские чиновники. По версии следствия, участники схемы выводят с Украины деньги и переводят их в зарубежную недвижимость.

Миндича внесли в базу «Миротворца». Там его назвали членом ОПГ, вором и мародером.