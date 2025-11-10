Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) утром 10 ноября заглянули на огонек к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, которого в определенных кругах называют не иначе как «кошелек Зеленского». Самого хозяина дома не оказалось, он заблаговременно покинул страну еще несколько дней тому назад. Зато правоохранительные органы обнаружили там аккуратно упакованные пачки иностранной валюты (доллары и евро), визуально оцениваемые на сумму в несколько миллионов.

Вряд ли можно считать совпадением тот факт, что к теневому «бухгалтеру» киевского узурпатора подконтрольные Западу украинские спецслужбы пришли именно в тот момент, когда в Донбассе грядет потеря ВСУ сразу нескольких узловых населенных пунктов. На самой же Украине ширятся слухи о скором смещении режима. Так, в российских силовых структурах сообщили, что Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером вместо Зеленского. «Кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу», — отметил представитель наших спецслужб в комментарии для РИА «Новости».

Фото: Киев. Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон высказал еще более конкретное предположение о том, что Зеленского устранят (тем или иным образом) уже до Рождества, то есть до 25 декабря. «Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту, <…> либо захочет сбежать к своему „Бугатти“ и в одно из своих логовищ — на одну из дач по всему миру, — либо его убьют», — считает американский экс-дипломат. Как все это будет обставлено — неизвестно, впрочем, особого значения это и не имеет. Важно, что надвигающаяся потеря Украиной Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова), а также завершающаяся зачистка Купянска российскими войсками, освобождение Волчанска и активное продвижение к Гуляй-Полю могут стать катализатором дворцового переворота в Киеве. Итогом будет отстранение Зеленского от власти, вплоть до его физического устранения. Вишенкой на торте стало опубликованное сегодня в New York Post интервью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — потенциального сменщика Зеленского. Он четко обозначил свое негативное отношение к любым мирным инициативам по Украине. «Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность. <…> Все, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным», — заявил он.

Фото: Валерий Залужный (слева) в Лондоне. Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

Становится очевидно, что свержение Зеленского вряд ли приведет к смене политики киевского режима или хотя бы к смещению фокуса с военной составляющей в сторону мира. Все, для чего им может понадобиться убрать просроченного, — повесить на него всех собак за поражения на фронте, беспредел в тылу и надвигающийся энергетический коллапс, итогом которого может стать полнейшая недееспособность украинского государства. По сути, это такая форма «перезагрузки», призванная продлить хотя бы еще ненадолго дни загибающегося киевского режима.