Президент Украины мстит гражданам своей страны и ненавидит американского лидера Дональда Трампа. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский мстит украинцам за то, что они перестали его любить. Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны, и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны [означает] окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того тэцэкашники-людоеды — яркий тому пример», — написал депутат.

Зеленский ненавидит и Трампа, который ратует за мирное урегулирование конфликта на Украине, добавил Дубинский. Во время бесед с американским лидером президент выражает благодарность, а после распоряжается «кидать в него грязью в национальном телемарафоне».

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог рассказал, что Зеленский сам попросил о телефонных переговорах с Трампом. Несмотря на произошедшее в Овальном кабинете, американский президент согласился поговорить с украинским коллегой.