В администрации США раскрыли важную деталь разговора Трампа с Зеленским

Спецпосланник Келлог: Зеленский сам попросил о телефонном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сам попросил о телефонных переговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала ABC News рассказал спецпосланник американского лидера Кит Келлог.

Он отметил, что украинский лидер допустил ошибку, кода на встрече в Белом доме с Трампом начал играть на публику.

«Зеленский начал играть на публику. Тем утром мы его попросили не делать этого. Но он начал заигрывать с прессой, когда их пустили. И я сразу подумал, что это плохой путь в общении с президентом Трампом», — рассказал Келлог.

Он отметил, что несмотря на то, что произошло тогда в Овальном кабинете, Трамп «великодушно» согласился созвониться с украинским лидером.

Ранее стало известно, что в телефонном разговоре с Трампом украинский лидер просил дополнительные поставки средств ПВО. Зеленский особенно просил у американского лидера системы Patriot.