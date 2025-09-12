Отца убитой украинки Ирины Заруцкой не выпустили из страны на похороны дочери. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Причина, по данным издания, в том, что Станислав Заруцкий призывного возраста. А границу пока Киев решил открыть только для парней в возрасте 18-22 лет.

Правда, местные СМИ не исключают, что все это ненадолго.

Заруцкую убили в метро: на нее напал темнокожий многократно судимый бездомный. Он ударил Ирину три раза в шею раскладным ножом. Продемократические СМИ не стали освещать смерть эмигрантки, которая, к слову, была приверженкой движения BLM. На это обратил внимание Илон Маск.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что кровь убитой на руках демократов.