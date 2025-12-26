Украинская беженка прекратила обучение в колледже Великобритании после того, как учителя предложили ей изучать русский язык. Об этом написала газета The Guardian .

«В течение года она изучала экономику, политологию и статистику. <…> Девятнадцатилетняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык», — говорится в материале.

Украинка, чей отец служит в ВСУ, была возмущена этой просьбой. Она рассказала, что в колледже вместо поддержки или помощи ей предложили сменить учебный курс.

Представитель учебного заведения подчеркнул, что колледж всегда внимателен к студентам и делает все возможное для решения их проблем и жалоб.

По данным Guardian, в Великобритании сокращается число одобренных заявок на статус беженца для украинцев. Министерство внутренних дел считает регионы, такие как Киев и Западная Украина, в целом безопасными.

Ранее беженка из Красноармейска Елена Власова рассказала, что жители Украины боятся открыто критиковать президента страны Владимира Зеленского. Она призналась, что многие украинцы вынуждены скрывать свои взгляды.