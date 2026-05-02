Миронов: трагедия в Одессе стала переломным моментом в отношениях РФ и Украины

Трагедия в одесском Доме профсоюзов стала переломным моментом в отношениях России и Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Трагедия 2 мая 2014 года вошла в историю как поворотная точка в отношениях России и Украины. Она стала прямым следствием киевского майдана, государственного переворота», — сказал Миронов.

Майдан, по его мнению, больше носил антиправительственный, а не антироссийский характер. Многие так жаждали смены власти в стране, что никто не заметил, кто ее захватил.

Трагедия могла случиться еще раньше — в Крыму, добавил он. Однако решительные действия крымчан и севастопольцев, а также поддержка России не допустили кровопролития.

Россия никогда не сможет простить украинским властям трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.