Отключение света снова вынудило жителей Киева перекрыть улицы

Жители Киева перекрыли улицу Уинстона Черчилля и бульвар Верховной рады, протестуя против продолжительных отключений электроэнергии. Об этом сообщил украинский адвокат Ростислав Кравец на странице в Facebook *.

По его словам, в ряде домов свет отсутствует уже два дня. Проблемы затронули и систему отопления, в квартирах держится крайне низкая температура.

«Прямо сейчас жители домов по бульвару Верховной рады и Уинстона Черчилля <.> перекрыли дорогу в связи с фактическим отсутствием света вторые сутки. В домах неделю нет отопления, температура в квартирах около шести-восьми градусов», — написал он.

На Украине продолжают действовать графики ограничений электроснабжения на фоне повреждений инфраструктуры. В отдельных районах жители получают энергию лишь на полтора-два часа в сутки.

