Отдыхавшие на закрытом пляже украинцы подорвались на мине

Двое мужчин подорвались на пляже в Одесской области

В Одесской области двое мужчин погибли на закрытом для отдыха пляже. Они подорвались на мине, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Украинцы 7 июня отдыхали в курортном поселке городского типа Затока в Каролино-Бугазской общине. Они пришли на пляж, доступ к которому закрыт из соображений безопасности.

«Предварительно установлено, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших устанавливаются», — заявили правоохранители.

К месту происшествия съехались полиция, спасатели и взрывотехники. Началось расследование.

На черноморском побережье в Одесской области открылись всего 12 пляжей, из них 11 — в самой Одессе. На остальных установлены волнорезы, которые защищают территорию от принесенных волнами мин.

Ранее в Киеве прошел митинг родственников погибших военнослужащих. Власти никак на него не отреагировали.