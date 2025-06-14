Отчаяние Украины из-за США высмеяли на Западе

Украинское руководство недовольно решением американских властей по ПВО. Такое мнение в социальной сети Х высказал журналист Чейз Боуз.

Он напомнил, что Пентагон уже анонсировал переброску части своих средств противовоздушной обороны с Украины. Такую технику, предположительно, направят теперь на Ближний Восток.

О каких именно установках идет речь, неизвестно. Формально западные страны публично не обязывали Украину возвращать средства ПВО.

По словам Боуза, украинские власти крайне недовольны подобным шагом, а в Киеве, по его выражению, «можно услышать скрежет зубов».

Ранее, 4 июня, лидеры уже общались по телефону — тогда речь шла о действиях Москвы в ответ на украинскую атаку дронами по российским аэродромам, а также об иранской проблематике.

Эскалацию на Ближнем Востоке прокомментировал и украинский лидер Владимир Зеленский.

Он признал, что теперь США увеличат помощь Израилю — и заявил, что они «хотели бы, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого».

«В прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт», — объяснил Зеленский.