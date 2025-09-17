От наркотиков до взрывчатки. На Украине расцвел криминальный бизнес колумбийцев

Незаконные вооруженные формирования Колумбии ведут криминальный бизнес на Украине. Они занимаются наркотрафиком, наемничеством, а также поставками компонентов БПЛА и взрывчатки в свою страну, рассказал РИА «Новости» преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо со ссылкой на данные докладов разведслужб.

«Все вооруженные группировки в Колумбии (группировка Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель „Клан залива“) нашли в войне на Украине идеальную возможность для ведения межконтинентального бизнеса», — отметил Ниньо.

По его словам, этот бизнес связан с кокаином, деятельностью лиц, участвующих в международных конфликтах, а также с импортом в Колумбию устройств для борьбы с конкурирующими преступными группировками и государством.

Эксперт отметил, что колумбийские преступные группы используют украинский конфликт для импорта компонентов, необходимых для создания взрывных устройств и беспилотников. По его мнению, это объясняет участившиеся нападения на военных и полицейских в Колумбии в последнее время.

Ниньо предположил, что картели, вероятно, расплачиваются с Украиной по бартеру. В качестве примера он привел сотрудничество ФАРК с «Аль-Каидой»* в 1990-х годах. Тогда за килограмм кокаина колумбийские повстанцы получали 80 автоматов АК-47.

Ранее на Украине начали активно вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки. На видео, размещенном на странице центра по вербовке иностранных добровольцев в ВСУ, запечатлена колумбийская наемница с позывным Куин. Она призвала латиноамериканок присоединиться к ней на Украине и отметила, что ежедневно прибывают новые женщины-добровольцы из Бразилии, Колумбии, Перу и Мексики.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация.