Осужденный за убийство украинский пленный рассказал о мобилизации в ВСУ

Осужденного за убийство на Украине мобилизовали с третьей попытки

Фото: РИА «Новости»

На Украине с третьей попытки мобилизовали осужденного по тяжкой статье заключенного, которого не хотели брать в ряды ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил попавший в российский плен Юрий Самохин из Сумской области, отбывший в колонии 14,5 года.

В 2008 году мужчину осудили за убийство таксиста, он отбыл наказание в Полтавской области и освободился в 2022-м.

«Мне в 2022 и 2023 году давали повестки, я приходил в военкомат, но там смотрели данные по милицейской базе и отправляли домой. Меня не брали, потому что я судим по тяжкой статье»,  — сказал пленный.

В марте 2024  года Самохину вновь вручили повестку, и он поехал на медкомиссию вместе с работниками ТЦК.

«За меня комиссию прошли полностью, затем повезли в учебную часть в Черниговской области, а оттуда в подразделение „Десна“. В плен сдался 7 июня в Константиновке», — добавил он.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю в российский плен сдались порядка 60 боевиков ВСУ.

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