Осужденный за госизмену рассказал об агитации «Правого сектора» в школе

Осужденный в Донецке по статье «Государственная измена» Евгений Краснобаев сообщил, что в 2014–2016 годах «Правый сектор»* проводил агитацию в херсонской школе, где он тогда учился. Об этом мужчина сообщил в беседе с РИА «Новости» .

Он рассказал, что в 2014 году его семья переехала к родственникам в Херсонскую область. Как сообщил Краснобаев, с 2014 года к ним в учебное заведение приезжали представители «Правого сектора»* и украинские военнослужащие, занятия с ними проходили в местной библиотеке.

«Чтобы приобщить нас ко всему происходящему, так как Украина — это наша родина, и мы все должны быть за нее», — пояснил он.

Краснобаева приговорили к 13 годам колонии строгого режима за передачу Украине координат передвижения техники и личного состава ВС РФ.

Ранее в Киеве неизвестные разгромили могилы боевиков ВСУ. Там изуродовали портреты военных, разрисовали украинские флаги и разбросали венки.

* Запрещенная в России террористическая организация