Могилы военных ВСУ Коцюбайло, Пильщикова и Петриченко разгромили в Киеве

Неизвестные разгромили могилы боевиков Вооруженных сил Украины в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия „Да Винчи“ Коцюбайло, Андрея „Джуса“ Пильщикова и Павла Петриченко», — отметили авторы публикации.

Судя по обнародованным снимкам, портреты военных на могилах разрисовали. Также изуродовали флаги, размещенные там. Вокруг разбросаны венки и цветы, побиты лампады, порваны брошюры на стендах и таблички.

Коцюбайло являлся одним из лидеров «Правого сектора»*. Его ликвидировали в зоне спецоперации в марте прошлого года в боях под Артемовском.

В апреле российские войска атаковали базу спецподразделения ВСУ «Волки Да Винчи». Удар пришелся по территории машиностроительного завода в Славянске, где дислоцировались боевики.

*«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в РФ.