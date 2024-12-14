Осужденный украинский пограничник попросился в Россию

Осужденный за сотрудничество с российскими спецслужбами и государственную измену украинский пограничник Игорь Кадаев попросил, чтобы его отправили в Россию в рамках обмена. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Бывший начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев попросил, чтобы его обменяли в Россию в рамках обмена», — сообщили журналисты.

Кадаева задержали в июне в Волынской области. В октябре суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. В ноябре он обратился с письмом в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в котором официально изложил требования об обмене.

В ноябре сотрудники Службы безопасности Украины приходили к кандидату химических наук и блогеру Глебу Репичу, предупредившего об ужасных последствиях применения российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».