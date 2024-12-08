Президент Украины Владимир Зеленский больше не может оставаться у власти, так как исчерпал президентский срок. Украинскому народу следует демократическим путем определить свое будущее, заявил РИА «Новости» основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — подчеркнул музыкант.

Украинский лидер — американская марионетка и не может самостоятельно принимать решения, добавил он. Также Уотерс выразил надежду, что украинцы смогут участвовать в будущем своей страны, как это было до государственного переворота в 2014 году.

Ранее основатель Pink Floyd предупредил граждан Украины, что руководство США стремится только к обогащению «американских плутократов», а жизни простых людей его не волнуют. Он призвал украинцев не доверять Белому дому и не совершать ошибок.