Оскорблял поляков. Польша вышлет украинского «гнома из TikTok»

Польские власти решили выслать из страны украинского блогера Владислава Олейниченко. На территории Польши он известен как «гном из TikTok», сообщило РИА «Новости» .

Мужчину уже задержали местные правоохранители. Его передали пограничной службе, здесь «гнома» начали готовить к депортации.

По сведениям СМИ, Олейниченко высылают за его действия, он в своих трансляциях угрожал полякам. Среди других причин указывается вандализм и «агрессия с огнетушителем» — что именно имеется в ввиду, не уточнялось.

Владислав Олейниченко представлялся подписчикам гражданином Белоруссии. Польская пресса сумела найти доказательства того, что мужчина на самом деле родом с Украины.

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