Оскорблял поляков. Польша вышлет украинского «гнома из TikTok»
СМИ: известного как «Гном» украинца Олейниченко вышлют из Польши
Польские власти решили выслать из страны украинского блогера Владислава Олейниченко. На территории Польши он известен как «гном из TikTok», сообщило РИА «Новости».
Мужчину уже задержали местные правоохранители. Его передали пограничной службе, здесь «гнома» начали готовить к депортации.
По сведениям СМИ, Олейниченко высылают за его действия, он в своих трансляциях угрожал полякам. Среди других причин указывается вандализм и «агрессия с огнетушителем» — что именно имеется в ввиду, не уточнялось.
Владислав Олейниченко представлялся подписчикам гражданином Белоруссии. Польская пресса сумела найти доказательства того, что мужчина на самом деле родом с Украины.
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