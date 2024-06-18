Выгнанная с дорожки в Каннах украинская модель попросила помощи у адвоката из России

Мисс Европа — 2023, украинская модель Савва Понтийская, которую выгнали с красной дорожки на Каннском фестивале, обратилась за помощью к российскому адвокату Александру Добровинскому, чтобы подать в суд на организаторов киносмотра. Об этом звездный юрист сообщил в своем Telegram-канале .

«Поднявшись по ступеням на знаменитой красной ковровой дорожке и зайдя во дворец, где проходит фестиваль, Савва подверглась насилию со стороны охранников. Ее схватили за руки, пытались вывести, несмотря на то что она имела все основания там быть», — рассказал он.

Добровинский назвал произошедшее «омерзительным случаем». Он заявил о начале процесса против организаторов фестиваля, которые отвечают за нанятую охрану. Защита модели подала во Франции соответствующий иск.

«Если это не абьюз, то тогда что абьюз? И все слова о том, что Франция боготворит женщину, на самом деле разбиваются, как зеркало о скалы», — заключил адвокат.

По словам Понтийской, после того как она подала жалобы на организаторов фестиваля и не получила ответ, ей написали голливудские режиссеры. Они отговаривали ее подавать в суд, потому что это может погубить ее карьеру.

«Я поняла, что для этого дела нужен сильный адвокат, который не побоится громкого кейса и пойдет против всемирно известного Каннского кинофестиваля», — поделилась модель.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел 25 мая. Та же охранница пыталась прогнать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, участницу k-pop группы Girls’ Generation Им Юну и доминиканскую актрису Массиэль Таверас.