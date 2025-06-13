Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности
Орбан: Венгрия не станет перед Украиной на колени, как Европа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Владимира Зеленского за неблагодарность и высокомерие. Такое заявление политик сделал он в эфире радио Kossuth.
«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование. <… > Говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — сказал Орбан.
По его словам, Венгрия не станет преклоняться перед Украиной, как это делает Западная Европа. Премьер добавил, что отлично понимает, кто такой президент Украины и кто такие украинцы. Они не должны относиться к венграм свысока.
По его мнению, Киев не должен просить Будапешт одобрить его вступление в Евросоюз, так как вообще не имеет права там быть.
Зеленский дал интервью венгерскому порталу ValaszOnline, где резко высказался о политике Орбана. Президент Украины обвинил премьер-министра Венгрии во вмешательстве во внутренние дела страны и использовании украинского вопроса для достижения своих политических целей.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал обвинения грубой антивенгерской пропагандой. Сийярто подчеркнул, что украинский лидер желает видеть в Венгрии «марионеточное правительство», которое отправляло бы Киеву вооружение и военных, писали «Известия». Орбан ответил на выпады Зеленского фразой «венгры не хотят умирать за Украину».