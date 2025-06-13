Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

Орбан: Венгрия не станет перед Украиной на колени, как Европа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Владимира Зеленского за неблагодарность и высокомерие. Такое заявление политик сделал он в эфире радио Kossuth .

«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование. <… > Говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — сказал Орбан.

По его словам, Венгрия не станет преклоняться перед Украиной, как это делает Западная Европа. Премьер добавил, что отлично понимает, кто такой президент Украины и кто такие украинцы. Они не должны относиться к венграм свысока.

По его мнению, Киев не должен просить Будапешт одобрить его вступление в Евросоюз, так как вообще не имеет права там быть.

Зеленский дал интервью венгерскому порталу ValaszOnline, где резко высказался о политике Орбана. Президент Украины обвинил премьер-министра Венгрии во вмешательстве во внутренние дела страны и использовании украинского вопроса для достижения своих политических целей.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал обвинения грубой антивенгерской пропагандой. Сийярто подчеркнул, что украинский лидер желает видеть в Венгрии «марионеточное правительство», которое отправляло бы Киеву вооружение и военных, писали «Известия». Орбан ответил на выпады Зеленского фразой «венгры не хотят умирать за Украину».