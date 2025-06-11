Орбан ответил на выпады Зеленского фразой «венгры не хотят умирать за Украину»

Украинский президент Владимир Зеленский критикует венгерское руководство из-за отказа страны отправить военных на Украину. Об этом в Facebook* заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», — отметил он.

Политик подчеркнул, что жители Венгрии не хотят отправляться воевать вместе с ВСУ и возвращаться на родину в гробах.

По его словам, власти также не поддерживают финансирование Украины из венгерского бюджета и ее вступление в Евросоюз. Орбан добавил, что из-за членства республики в объединении станет меньше средств, а коммунальные расходы в Венгрии увеличатся.

Ранее премьер обратился к генсеку НАТО Марку Рютте с требованием остановить клеветнические кампании украинских спецслужб. По его словам, Украина хочет попасть в Евросоюз, но при этом не делает никаких попыток улучшить отношения с венгерской стороной.