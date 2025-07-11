Орбан отказал Украине в членстве в ЕС

Орбан: страна, где людей забивают до смерти при мобилизации, не может быть в ЕС

Страна, где военкоматы применяют насилие, не может стать членом ЕС. Такое заявление в эфире радио Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя гибель закарпатского венгра на Украине.

В четверг газета Magyar Nemzet, ссылаясь на родных, сообщила о смерти 45-летнего Йожефа Шебештьена. Мужчина скончался в больнице через три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине задержали его на улице.

Они затолкали его в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего опубликовала видео, на котором видно, как украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины для объяснений.

«Страна, в которой человека или людей забивают до смерти в результате принудительной мобилизации, ведь, конечно же, принудительный призыв затрагивает не только венгров, но и всех остальных, не может быть членом Евросоюза», — сказал Орбан.

Конфликт, по его словам, затрагивает Венгрию как соседнюю с Украиной страну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. По словам Зеленского, Украина попросила у США 10 систем Patriot и ракеты к ним. Германия готова оплатить две системы, Норвегия — одну. Зеленский заявил, что остальные системы Украина найдет, где оплатить, самостоятельно.