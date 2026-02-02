Опрос показал, что киевляне готовы отдать землю ради мира
Жители Киева согласились отдать земли ради наступления мира
Киевляне во время опроса выразили мнение, что предпочли бы отдать землю ради окончания конфликта и мира в стране. Местные журналисты спрашивали горожан, что бы они сделали в первую очередь, если бы заняли кресло президента.
Большинство ответов касались завершения военных действий и установления мира, а также коррупции и пенсий.
«Отдала бы землю, чтобы закончилась война», — заявила одна из опрошенных жительниц украинской столицы.
«Первое решение — чтобы был мир, чтобы люди жили хорошо», — ответил другой респондент.
Значительная часть ответов затрагивала темы повышения пенсий и улучшения социальных условий. Часть опрошенных заявили о необходимости борьбы с коррупцией. Некоторые ответили, что не хотели бы занимать пост президента.
В опросе, проведенном в конце января, киевляне рассказали, что подарили бы президенту Владимиру Зеленскому на день рождения. Среди подарков — билет в крематорий и костюм для зарубежных поездок.