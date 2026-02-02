Опрос показал, что киевляне готовы отдать землю ради мира

Киевляне во время опроса выразили мнение, что предпочли бы отдать землю ради окончания конфликта и мира в стране. Местные журналисты спрашивали горожан, что бы они сделали в первую очередь, если бы заняли кресло президента.

Большинство ответов касались завершения военных действий и установления мира, а также коррупции и пенсий.

«Отдала бы землю, чтобы закончилась война», — заявила одна из опрошенных жительниц украинской столицы.

«Первое решение — чтобы был мир, чтобы люди жили хорошо», — ответил другой респондент.

Значительная часть ответов затрагивала темы повышения пенсий и улучшения социальных условий. Часть опрошенных заявили о необходимости борьбы с коррупцией. Некоторые ответили, что не хотели бы занимать пост президента.

В опросе, проведенном в конце января, киевляне рассказали, что подарили бы президенту Владимиру Зеленскому на день рождения. Среди подарков — билет в крематорий и костюм для зарубежных поездок.