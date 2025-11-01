«Оппозиционера» Романа Протасевича внесли в базу «Миротворца»

Журналиста Романа Протасевича внесли в базу украинского «Миротворца». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Данные Протасевича появились на скандальном сайте 31 октября 2025 года, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что блогер все это время работал на белорусскую разведку.

Позже Протасевич подтвердил, что является сотрудником разведки. Журналист не стал вдаваться в подробности.

Лукашенко рассказал, каким образом провели операцию по задержанию «оппозиционера» в 2021 году. Его задержали в аэропорту Минска при экстренной посадке летевшего в Вильнюс самолета. Глава государства отметил, что Белоруссии был невыгоден арест Протасевича, но власти были вынуждены так поступить.

На «Миротворце» публикуют данные журналистов, политиков, общественных деятелей и даже несовершеннолетних. Он начал работать в 2014 году.