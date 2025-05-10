Российские и советские флаги, а также звучавшая песня «День Победы» на улице Люксембурга сильно смутили приехавшую с официальным визитом в княжество главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Видео с места событий опубликовали активисты партии Mir dVollek , устроившие акцию в центре города.

Они подчеркнули, что прогулку по городу главе Еврокомиссии устроил премьер Люксембурга Люк Фриден. Также в компании чиновников оказался глава Европейского совета Антониу Кошта.

«Мадам оказалась не в восторге и Фриден решил не идти по намеченному маршруту мимо флагов Советского Союза, России и красного знамени Победы», — написали активисты в своем Telegram-канале.

Они пояснили, что европейские чиновники пошли в обход, чтобы попасть к дому, где родился композитор Роберт Шуман.

Акции посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в эти дни проходят в десятках стран мира. В Кишиневе, несмотря на запрет властей республики, прошел автопробег, где участники развернули Знамя Победы размером 50 на 20 метров, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, в столице Молдавии прошло совмещенное шествие «Бессмертного полка» и «Марша Победы». Возглавил колонны 100-летний полковник Василий Литвинов. Во время Великой Отечественной войны в составе 179-й Витебской Краснознаменной дивизии он освобождал Украину и Прибалтику.