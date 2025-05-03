Президент Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось. Теперь его ждет скорое устранение, заявил бывший полковник армии США Энтони Шэффер на YouTube .

«Зеленский, он — мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу», — подчеркнул военный.

Он добавил, что неонацисты получили от Зеленского свое, он затягивает конфликт, несмотря на все предложения. Украинского президента вряд ли ждет счастливое будущее. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда Украине предложили мирный договор.

Полковник отметил, что у Зеленского нет козырей, он находится под угрозой отстранения.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хо ранее предсказал Украине огромные экономические проблемы из-за сделки с США. Реконструкцией государства займутся американские банки и военно-промышленные корпорации, которые устроят «настоящий рэкет».