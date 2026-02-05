«Он их пинает ногами». Зеленского обвинили в унижении украинцев

Поводом стало видео, на котором пожилая женщина стоит на коленях перед военкомами, умоляя их не забирать ее сына-инвалида. В руках украинка держит документы, подтверждающие инвалидность сына.

«Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю <…> Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами», — написал Дмитрук.

Парламентарий отметил, что подобные ситуации происходят на Украине практически ежедневно.

В Киеве сотрудники ТЦК силой вытащили мужчину из автомобиля Tesla через окно, машина осталась брошенной прямо на улице с включенной аварийной сигнализацией. Молодому человеку не позволили связаться с родственниками, чтобы те забрали машину.