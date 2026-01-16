Украинские военные получают обещанную зарплату в 100 тысяч гривен (182 тысячи рублей) , если весь месяц не вылазят из окопов. Остальным платят меньше, чем охранникам в магазине, рассказал телеграм-каналу «Политика Страны» боевик ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед.

«Не участвует человек в бою, но он сидит на передке. У него зарплата, получается, меньше, чем у охранника супермаркета в Киеве. Боец получает 20-22 тысячи гривен (от 36400 до 40040 рублей), если он не участвует в боях», — рассказал он.

Кроме того, в ВСУ накопилось огромное количество социальных проблем, пугающих людей. Личный состав не доверяет системе выплат и соцгарантий для участников боевых действий. Бойцы переживают, что будет с их семьями и детьми, если завтра они погибнут.

Прошинский подчеркнул, что денежное обеспечение и компенсации не соответствуют рискам, с которыми украинские боевики сталкиваются на передовой. Он уточнил, что имеются проблемы с начислением выплат семьям погибших и раненым.

В конце 2025 года бывший командир «Азова»* Максим Жорин заявил, что боевики ВСУ скоро начнут массово дезертировать из-за низких зарплат.

*Запрещенная в России террористическая организация.