Украинские военные в скором времени начнут массово дезертировать, если им не поднимут зарплату. Об этом написал в соцсетях экс-командир «Азова»*, замкомандира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.

Так он прокомментировал новость, что Верховная рада не заложила в бюджет на следующий год повышение зарплат в ВСУ.

«[Нечего] потом удивляться тысячам СОЧ (самовольно оставляющих часть), морально-психологическому состоянию войск и отсутствию желающих идти в армию», — написал боевик.

Жорин также добавил, что аргумент про дыру в бюджете выглядит смешно.

Ранее в районе Северска в ДНР, временно подконтрольного киевскому режиму, российские военные столкнулись с подразделением ВСУ, состоящим из принудительно мобилизованных бездомных.

*Запрещенная в России террористическая организация.