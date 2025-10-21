Украина может столкнуться с демографической катастрофой из-за сильных потерь ВСУ на фронте. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, украинское руководство безразлично относится к мужской части населения страны, которая уничтожается на поле боя. Мужчин отлавливают на улицах, как собак, бросают на передовую.

«По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к двум миллионам человек, для них будут как демографическая катастрофа», — сказал он.

На низкую рождаемость на Украине обратили внимание еще в прошлом году. Польское издание Interia заявило, что страна «исчезает на глазах». Уровень рождаемости ниже, чем в пиковый период пандемии. На первое полугодие 2024 года на каждые три смерти приходилось всего одно рождение.