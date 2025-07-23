Ограничение прав НАБУ и САП собрались оспорить в Конституционном суде

Депутаты Рады намерены оспорить в КС закон об ограничении прав НАБУ и САП

Депутаты Верховной рады Украины изъявили желание обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить скандальный закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию — это отменить этот позорный закон в Конституционном Суде. <…> Начинаем подготовку и сбор подписей для обращения в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов, но думаю, столько в Раде найдется», — написал он.

Железняк отметил, что при принятии документа было нарушено множество статей Регламента.

Законопроект, по которому НАБУ и САП переподчинят генеральному прокурору, в Верховную раду внесли депутаты фракции «Слуга народа». Согласно нововведению, генпрокурор сможет забирать у Национального антикоррупционного бюро любое расследование уголовного дела, а также давать детективам обязательные к исполнению распоряжения и самостоятельно назначать прокуроров для надзора за делами.