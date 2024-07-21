«Оглушающий упрек». В США увидели тревожный сигнал для Украины от Трампа

RS: выбор Вэнса указывает на планы Трампа быстро закончить конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп посылал четкий сигнал Украине номинацией сенатора Джэя Дэвида Вэнса на пост кандидата в вице-президенты. Об этом сообщило Responsible Statecraft.

«Выбор Вэнса — это <…> оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике», — отметили в статье.

Автор материала напомнил, что сенатор Вэнс активно выступает за урегулирование ситуации на Украине. Также Трамп в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, будет стремиться завершить украинский конфликт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с Трампом. Сам кандидат в президенты назвал телефонный разговор с украинским политиком «очень хорошим».

Демократическая партия США решила убедить президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки путем запуска на телевидении рекламного ролика с призывом передать эстафету.