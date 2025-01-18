Офицер ВМС Украины пожаловался на отказ в обеде из-за опасности военных

Сотрудница хостела в Киеве не стала обслуживать представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука и двух сопровождавших его офицеров. Об этом военнослужащий сообщил агентству «Укринформ».

Свои действия девушка объяснила представителям ВСУ тем, что «военные опасны».

«Поэтому нам отказывают в просьбе дать мне вместе с двумя почтенными офицерами в униформе пообедать в заведении», — сказал Плетенчук.

По словам украинского военного, он просил сотрудницу хостела дать ему номер телефона администратора, но получил отказ.

Ранее в Киеве произошла серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ. Неизвестные предлагали украинцам за вознаграждение поджигать машины, принадлежащие военным комиссарам. Украинская полиция сообщала о серии попыток диверсий с растяжками и взрывчатками против своих сотрудников.