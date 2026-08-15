Офицер ВСУ призвал украинцев запастись едой

Офицер ВСУ призвал украинцев запастись продуктами на два месяца и генераторами

Офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат призвал украинцев запастись продуктами и товарами первой необходимости примерно на два месяца из-за возможных перебоев с электричеством. Об этом он заявил в подкасте с Анной Максимчук, сообщил украинский телеграм-канал УНИАН.

Боевик ВСУ заявил, что украинские военные физически не смогут защитить теплоэлектростанции от российских атак. Пора готовиться к худшему сценарию, когда в стране зимой не будет электричества и отопления.

Онистрат посоветовал украинцам заранее позаботиться о генераторах, инверторах и запасах топлива. Он также добавил, что в период с ноября по январь следующего года солнечные панели окажутся малоэффективными.

Боевик отметил, что самым тяжелым периодом для жителей Украины будет ноябрь и особенно декабрь. Ближе к октябрю стоит сделать двухмесячные запасы еды и товаров первой необходимости.

В прошлом месяце глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия после встречи с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким заявил, что Украина, вероятно, столкнется с самой тяжелой зимой в своей истории.