Все заявления властей Украины о необходимости выхода на границы 1991 года не имеют под собой никаких оснований. Положение ВСУ на фронте сложилось таким образом, что они всеми силами пытаются удержаться на занятых позициях, не говоря уже о продвижении вперед. Об этом заявил командир украинского батальона К-2 Кирилл Верес. Видео с его эмоциональным выступлением опубликовал Telegram-канал «Политика страны» .

Украинский офицер признался, что сейчас вообще не думает о границах 1991 года.

«Моя задача не потерять те позиции, которые у меня есть сейчас. Мы шли на границы в 2023, 2024, через три месяца будет 2025, а мы дальше идем на границу 91-го года — только в обратную сторону <…> семимильными шагами», — заявил Верес.

Украинский комбат подчеркнул, что никто на линии фронта не верит в реализацию этой задачи военным путем.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее перечислил четыре способа давления на Россию для реализации «плана победы», подготовленного украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пояснил, что речь идет о политическом, военном, экономическом и дипломатическом давлении, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.