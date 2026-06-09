Офис президента Украины пытается перекупить украинских оппозиционных блогеров, проживающих за рубежом. Об этом РИА «Новости» сообщили российские силовики.

Предположительно, за налаживание сотрудничества отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. На «покупку» лояльности выделили более 100 миллионов гривен — это около 2,2 миллиона долларов.

Блогерам предлагают обращать особое внимание на деятельность отдельных западных политиков и украинских бизнесменов.

«Главная задача Банковой — добиться устойчивого информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом, который отказался выполнять гарантии по поставкам вооружения и техники, что вынуждает Киев выходить на заключение мирного соглашения с Россией», — рассказал собеседник агентства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил, что России придется отвечать на финансирование украинского ОПК.