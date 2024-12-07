Депутат Дубинский: при отказе от выборов Зеленского вывезут в Лондон

Президента Украины Владимира Зеленского ждет «золотая ссылка» в Лондон после отказа от участия в выборах. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«„Золотая ссылка“ Зеленского в Лондон возможна только в том случае, если он добровольно откажется участвовать в выборах президента», — сообщил он.

Депутат назвал побег в Лондон одним из способов помочь Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку избежать наказания. Он напомнил, что подобным образом поступили бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в Верховной раде призвали арестовать Зеленского и Ермака в первый день мирного соглашения. Дубинский предположил, что украинский лидер намерен и дальше получать деньги от союзников, поэтому он будет поддерживает любые предложения избранного президентом США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.