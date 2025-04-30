Стала известна возможная дата подписания США и Украиной соглашения по ископаемым

Bloomberg: Украина и США могут заключить сделку о добыче ресурсов 30 апреля

Украина и Соединенные Штаты могут подписать договор о добыче полезных ископаемых уже 30 апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, стороны уже доработали проект соглашения, в рамках которого страны создадут совместный фонд для управления украинскими инвестиционными проектами. В рамках договора стороны будут стремиться создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии на Украине».

Для подписания документа в США вылетела министр экономики Юлия Свириденко.

Государства также могут в ближайшее время заключить два технических соглашения, обговаривающих правила работы совместного фонда.

Ранее о возможности заключения сделки написала газета Financial Times. По ее информации, рамочное соглашение подпишут на этой неделе. В документе рассмотрят все виды полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также крупные энергетические объекты.